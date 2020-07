Tre feriti nel drammatico incidente sulla statale 96

Sono tre i feriti del drammatico incidente avvenuto questa mattina sulla strada statale 96, ad Altamura nel tratto di circonvallazione nei pressi dell'incrocio di via Selva, precisamente all'altezza della stazione di servizio IP. Sono stati trasportati agli ospedali della Murgia e Miulli di Acquaviva.Tre i mezzi coinvolti: un'utilitaria Volkswagen, un furgone e un tir. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per le indagini del caso, l'ambulanza del 118 per i soccorsi e i Vigili del fuoco. Questi ultimi sono stati impegnati a tirare fuori le persone incastrate tra le lamiere dell'automobile.L'auto è stata letteralmente schiacciata tra il furgone e il tir e si è trasformata in un groviglio di lamiere. Tanta è stata la paura per le persone a bordo.Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica, ancora da chiarire. Potrebbe essersi trattato di un tamponamento a catena.(Seguono altri dettagli)