Tragedia a Gallipoli, giovane morto annegato

Un 19enne, di origini albanesi, residente ad Altamura, è morto per annegamento questa mattina a Gallipoli, in località Baia verde. Era arrivato da Altamura, con gli amici, per una vacanza.Gli accertamenti sono a cura dei carabinieri che hanno sentito alcuni possibili testimoni. Stando alla prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato visto in mare in difficoltà per le correnti marine. Da verificare i momenti in cui la tragedia si è consumata. Al momento le ricostruzioni non sono definitive e le verifiche sono ancora in corso.Una volta riportato in spiaggia, il ragazzo è stato soccorso in un lido dal 118 ma le manovre rianimatorie sono state vane.