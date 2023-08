Studente morto a Gallipoli, grande tristezza ad Altamura

Si chiamava Angelo Cara (Anxhelo all'anagrafe) lo studente altamurano di 19 anni morto ieri, annegato, a Gallipoli, località Baia verde. Angelo, di origini albanesi, da poco si era diplomato. Sulla dinamica della tragedia sono ancora in corso accertamenti.Il sindaco Antonio Petronella e l'amministrazione hanno espresso cordoglio alla famiglia con un messaggio: "Con cuore addolorato apprendiamo della tragica perdita del giovane 19enne di Altamura, colpito da un destino crudele mentre trascorreva una giornata di relax a Baia Verde.Le nostre più sentite condoglianze si levano verso la famiglia in questo momento di profondo dolore. Siamo qui a condividere il vostro lutto e a offrire il nostro sostegno in questo difficile percorso. Le sue memorie vivranno nei cuori di chi lo ha conosciuto".