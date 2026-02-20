E20 prima puntata
E20 prima puntata
Eventi e cultura

Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio

Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata

Altamura - venerdì 20 febbraio 2026 10.01
Uno speciale tg che informa sugli eventi del territorio? Questo è il TG E20 che prende il via oggi e che porterà i lettori a conoscere una serie di iniziative tra sagre, concerti, spettacoli teatrali e manifestazioni di ogni genere che si svolgono tra Puglia e Basilicata

Un format settimanale proposto dalla testata giornalistica lifenews24.it, in collaborazione con Gravinalife, Altamuralife e Materalife condotto da due speciali ambasciatori della cultura e dello spettacolo come Vincenzo Forzati e Raffaella Iannetti.

Un appuntamento per chi vuole tenersi informato sugli eventi proposti nel territorio lucano e pugliese.
