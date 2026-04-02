Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Eventi e cultura

Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio

Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata dal 2 al 6 aprile

Altamura - giovedì 2 aprile 2026 17.33
Uno speciale tg che informa sugli eventi del territorio? Esiste e si chiama TG E20: un contenitore che porterà i lettori a conoscere una serie di iniziative tra sagre, concerti, spettacoli teatrali e manifestazioni culturali di ogni genere che si svolgono tra Puglia e Basilicata.

Un format settimanale proposto dalla testata giornalistica lifenews24.it, in collaborazione con Gravinalife, Altamuralife e Materalife condotto da due speciali ambasciatori della cultura e dello spettacolo come Vincenzo Forzati e Raffaella Iannetti.

Un appuntamento per chi vuole tenersi informato sugli eventi proposti nel territorio lucano e pugliese.

In questa puntata vi informiamo sugli eventi in programma dal 2 al 6 aprile 2026.
  • E20
  • Raffaella Iannetti
  • Vincenzo Forzati
Altri contenuti a tema
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata dal 26 al 29 marzo
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata dal 19 al 23 marzo
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata dal 13 al 20 marzo
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata del week end dal 6 all’8 marzo
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata del week end dal 27 febbraio al 1 marzo
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio in programma in Puglia e Basilicata dal 2 al 6 aprile Social Video - 5 minuti Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio in programma in Puglia e Basilicata dal 2 al 6 aprile
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio in programma in Puglia e Basilicata dal 26 al 29 marzo Social Video - 5 minuti Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio in programma in Puglia e Basilicata dal 26 al 29 marzo
Team Altamura, contro il Sorrento per la salvezza certa
5 aprile 2026 Team Altamura, contro il Sorrento per la salvezza certa
Veglia Pasquale in Cattedrale con il Vescovo Russo
4 aprile 2026 Veglia Pasquale in Cattedrale con il Vescovo Russo
Settimana santa: stasera l'antico rito della Processione dei Misteri
3 aprile 2026 Settimana santa: stasera l'antico rito della Processione dei Misteri
Dopo la frana, statale 96 riaperta su una corsia
3 aprile 2026 Dopo la frana, statale 96 riaperta su una corsia
Strade: a breve inizio lavori in via Avezzano
3 aprile 2026 Strade: a breve inizio lavori in via Avezzano
Soccer Altamura: beffa nel finale
3 aprile 2026 Soccer Altamura: beffa nel finale
Primo torneo professionistico, grande soddisfazione del Circolo Tennis
2 aprile 2026 Primo torneo professionistico, grande soddisfazione del Circolo Tennis
Soccer Altamura: riprende la serie A
2 aprile 2026 Soccer Altamura: riprende la serie A
Ancora chiuso un tratto della statale 96
2 aprile 2026 Ancora chiuso un tratto della statale 96
Grano duro: al posto delle borse merci ora c'è la commissione unica nazionale
1 aprile 2026 Grano duro: al posto delle borse merci ora c'è la commissione unica nazionale
Chiuso un tratto della statale 96, ripristino in corso
1 aprile 2026 Chiuso un tratto della statale 96, ripristino in corso
Caduta di massi e detriti sulla strada statale 96
1 aprile 2026 Caduta di massi e detriti sulla strada statale 96
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.