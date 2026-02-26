Tg E20: Eventi in programma in Puglia e Basilicata del week end dal 27 febbraio al 1 marzo
Tg E20: Eventi in programma in Puglia e Basilicata del week end dal 27 febbraio al 1 marzo
Eventi e cultura

Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio

Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata del week end dal 27 febbraio al 1 marzo

Altamura - venerdì 27 febbraio 2026
Uno speciale tg che informa sugli eventi del territorio? Esiste e si chiama TG E20: un contenitore che porterà i lettori a conoscere una serie di iniziative tra sagre, concerti, spettacoli teatrali e manifestazioni culturali di ogni genere che si svolgono tra Puglia e Basilicata.

Un format settimanale proposto dalla testata giornalistica lifenews24.it, in collaborazione con Gravinalife, Altamuralife e Materalife condotto da due speciali ambasciatori della cultura e dello spettacolo come Vincenzo Forzati e Raffaella Iannetti.

Un appuntamento per chi vuole tenersi informato sugli eventi proposti nel territorio lucano e pugliese.

In questa puntata vi informiamo sugli eventi in programma nel week end dal 27 febbraio al 1 marzo.
