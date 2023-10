Street culture: bilancio positivo per il Wallride festival

Organizzatori soddisfatti per i numeri e per le collaborazioni

Tempo di bilanci da parte dell'associazione Sk8ong per la quinta edizione di Wallride Festival, evento dedicato alla street culture nelle sue varie forme che si è svolta sabato 2 e domenica 3 settembre 2023 allo Stadio Comunale di Altamura e ha visto un afflusso di oltre 5000 partecipanti al giorno. Grazie ai 25 artisti musicali - tra cui Kid Yugi, Nitro, Giumo & Tanca e La Sad - si sono registrati, inoltre, 2000 spettatori paganti per assistere ai concerti serali.A parte la musica, le altre attività gratuite, divise in 13 aree tematiche con 3 palchi a disposizione, hanno visto coinvolti, tra gli altri, 70 writers e street artists che hanno dipinto 2000 mq di muro, 50 skaters che hanno potuto usufruire di uno skatepark di 600 mq, 90 breakers e 30 freestylers.In generale, rispetto agli scorsi anni c'è stato un incremento di pubblico di circa il 103% % (tra i paganti un aumento del 54%). Rispetto alle prime edizioni, Wallride Festival continua a crescere e i meriti di questo successo vanno all'associazione ASD Sk8ong Team, che ha fondato e organizzato il festival e ha coinvolto altre 5 associazioni e enti locali per avere più partecipazione e supporto possibile dalle realtà della zona: Liberfestival APS, Earthbeat APS, Mondo Beat Ass. Culturale, Materahub, Associazione Link.Grande partecipazione di questa edizione anche da parte dei 35 Wallriders, volontari che scelgono di supportare la macchina organizzativa e dedicare le proprie abilità per la buona riuscita dell'evento, che quest'anno sono stati reclutati anche tramite un progetto di volontariato europeo scritto dall'associazione Link per portare durante il festival ragazzi da tutta Europa a supporto della parte logistica di creazione allestimenti e scenografie, servizio d'ordine, pulizia e accoglienza durante la due giorni.