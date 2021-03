Stop alla fruizione di spazi pubblici e divieto di stazionamento

Disposizioni in materia anti-Covid

la chiusura per tutti i giorni della settimana di parchi giochi, ville comunali, giardini pubblici e aree verdi. il divieto di stazionamento nelle strade e piazze sotto elencate, nelle quali si sono rilevati maggiori assembramenti, fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati alle attività commerciali: Corso Federico II di Svevia, Piazza Duomo, Piazza Repubblica, Piazza Municipio, Piazza San Giovanni, Piazza Resistenza, Piazza Zanardelli, Piazza Aldo Moro, Piazza S. Teresa, Piazza Stazione, Piazzetta degli Atleti, Piazza Laudati, Piazza Don Tonino Bello, Piazza Via Mosca-Via Londra, Piazza De Napoli, Via Mura Megalitiche, Area esterna Infopoint. che l'attività di commercio presso il mercatino rionale di Via Rovereto, nella giornata del sabato, sia svolta osservando le prescrizioni anti-Covid e sia osservata la turnazione quindicinale dei posteggi.

Nuova ordinanza della sindaca Rosa Melodia, come dalla stessa anticipato ieri all'atto del ritiro del precedente provvedimento. Le disposizioni riguardano soltanto la fruizione degli spazi pubblici mentre non ci sono vincoli locali agli orari rispetto alle disposizioni nazionali previste per le aree rosse.Nello specifico questo ulteriore provvedimento dispone da oggi e fino al 6 aprile:Per tutto il resto si rimanda al D.P.C.M. del 02 marzo 2021 e al Decreto-Legge n. 30 del 13 marzo 2021.