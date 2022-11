Staffetta artigiana, avviso per persone tra i 16 e i 35 anni

È on line l'avviso per la selezione di 25 persone, oggi denominate NEET (Not in Education, Employment or Training), vale a dire ragazze e ragazzi tra i 16 e 35 non impegnati in percorsi di studio o lavoro, che potranno partecipare al percorso di apprendimento nell'ambito del progetto "StaffettArtigiana Reloaded: inclusione e lavoro", a cura di Esperimenti Architettonici: i partecipanti potranno cimentarsi nell'apprendimento di tecniche e strumenti legati ai mestieri tradizionali in connubio con artigiani, aziende e associazioni locali.La selezione avverrà in base all'ordine di arrivo delle candidature. Il termine per le iscrizioni è fissato alle ore 12.00 del 4 dicembre, mentre l'11 dicembre ci sarà la comunicazione dei selezionati, che saranno invitati a partecipare ad un successivo incontro di presentazione con tutti i partner di progetto. Per maggiori informazioni è possibile scrivere alla mail dell'Associazione Esperimenti Architettonici, info@esperimentiarchitettonici.it e consultare il sito www.staffettartigiana.it.