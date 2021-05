Spaccio di droga, due arresti ad Altamura

Due fratelli di Gravina sono stati scoperti ad Altamura e arrestati dai carabinieri per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Questi i fatti. Durante un servizio a largo raggio predisposto per il controllo del territorio, una pattuglia della stazione di Altamura ha intercettato un'autovettura con due uomini a bordo. Sono stati identificati: L.A. e L.V., di 37 e 29 anni. Avevano un atteggiamento sospetto e sono stati sottoposti a perquisizione. La ricerca ha dato esito positivo, in quanto, sono stati rinvenuti complessivamente 131 grammi di marijuana (nascosti da uno dei due o nel veicolo) e la somma di denaro contante di 130 euro, ritenuta provento dell'attività illecita.La perquisizione è stata estesa presso la loro abitazione a Gravina da parte dei militari della sezione operativa e di una pattuglia del posto, permettendo di trovare altra sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 5,2 grammi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento, nonché un ulteriore somma di denaro contante di 310 euro, ritenuta anch'essa provento dell'attività illecita.Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio. Su convalida dell'autorità giudiziaria i due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.