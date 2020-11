Per un caso di contagio in uffici comunali, ora in corso il tracciamento

E' stata sospesa la distribuzione dei buoni spesa in programma a partire da domani, secondo un calendario di circa due settimane. I buoni spesa devono essere distribuiti a oltre 600 persone, posizionati nella graduatoria di maggio. Era prevista la distribuzione diretta presso il Comune. Ma è stato tutto rinviato a causa di un caso di contagio che coinvolge un ufficio comunale.La distribuzione "non sarà più effettuata da lunedì 16/11", comunica l'amministrazione comunale. Questa la spiegazione: "L'attuale situazione sanitaria tra i dipendenti del Comune ha richiesto in via precauzionale di posticipare la distribuzione dei boni, al fine di completare il tracciamento di eventuali casi positivi di contagio al Covid 19. Con successivo avviso si provvederà a stabilire un nuovo calendario per la distribuzione".