Sicurezza negli ambienti di lavoro, a breve partono i controlli

Continuano i tavoli di coordinamento in Prefettura per accompagnare la graduale riapertura delle attività economiche e la parziale ripresa della vita civile contemperando le diverse esigenze con il comune denominatore del contenimento del contagio epidemiologico. Ieri si è svolta un'ulteriore riunione in videoconferenza, presieduta dal prefetto Antonia Bellomo, dedicata alla pianificazione delle attività di verifica delle misure di prevenzione, di sicurezza e distanziamento nei diversi luoghi di lavoro alla luce delle linee guida contenute nei protocolli di sicurezza in materia, richiamati nel d.P.C.M del 26 aprile 2020.All'incontro hanno partecipato il Questore, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, il Responsabile SPESAL/Asl, il Dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, i Direttori Provinciali dell'Inps e dell'Inail ed il rappresentante della Camera di Commercio di Bari.e condivisa l'opportunità che le verifiche facciano leva soprattutto sul forte senso di responsabilità delle imprese nella puntuale osservanza delle necessarie misure di protezione individuale a tutela della salute dei lavoratori fornendo anche loro assistenza, attraverso l'apporto specialistico della ASL, nel porre in essere le adeguate cautele in relazione alla caratteristica specifica delle attività di produzione e lavoro. Tanto anche alSi è altresì stabilito di suddividere i controlli secondo mirati criteri basati sul numero dei dipendenti delle aziende attualmente in attività, sul maggiore o minore indice di rischio per i lavoratori addetti anche rispetto alla specifica emergenza sanitaria da COVID – 19 e sulla ripartizione degli accertamenti evitando sovrapposizioni o duplicazioni di interventi.