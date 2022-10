Scarpette rosse, incontro di concertazione

Oggi, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città, si terrà un tavolo di concertazione aperto ad associazioni, scuole, gruppi ecc. per la definizione di iniziative per la "Settimana delle Scarpette Rosse", momento di riflessione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza sulle donne. Quest'anno la Settimana delle Scarpette rosse avrà per filo conduttore il tema "Io non ho paura". Lo riferisce un avviso del Palazzo di città."In continuità con le iniziative tenutesi anche negli scorsi anni, su impulso della Sindaca Rosa Melodia e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Altamura, presieduta dalla Consigliera Angela Miglionico, il tavolo - si legge - è organizzato di concerto con l'Assessorato alle politiche sociali rappresentato dall'avv. Vito Menzulli. Parteciperanno la Giunta, le Consigliere e i Consiglieri comunali".