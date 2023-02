Rami spezzati e recinzioni divelte per il forte vento

5 foto Danni per il forte vento

Il forte vento ha provocato danni ad Altamura, in ogni caso senza danni alle persone. I problemi provocati dalle raffiche consistono in rami spezzati e schiantati al suolo, recinzioni divelte, antenne pericolanti. Inoltre alcune delimitazioni di cantiere non hanno retto ed è stato necessario ripristinarle.Via Garibaldi è rimasta chiusa in modo temporanea per un intervento dei vigili del fuoco, allertata per una segnalazione di pericolo. Intervenuta una squadra per mettere in sicurezza un'antenna che era stata piegata dal vento e rischiava di cadere.Danni sono stati segnalati in via Piacenza, via Selva, via Mura Megalitiche per rami caduti al suolo e problemi con le recinzioni.La Protezione civile sta continuando a monitorare la situazione. L'allerta meteo per oggi era di colore arancione. Per la persistenza di venti forti anche domani c'è allerta meteo anche se si passa dall'arancione al giallo.