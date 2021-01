Puglia: oggi zona arancione, da domani una settimana in giallo

arancione

arancione

gialla

gialla

Oggi la Puglia, come tutta l'Italia, è in zonain base al decreto Natale di cui proprio oggi cessano gli effetti. Si applicano le disposizioni nazionali. Gli spostamenti dal proprio Comune non sono consentiti, fatta eccezione per motivi di lavoro, salute o per necessità inderogabili (da autodichiarare). Inoltre non è consentito spostarsi nel proprio Comune dalle ore 22 alle 5, salvo motivi di lavoro, salute o per necessità inderogabili. In zona, inoltre, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.A partire da domani 11 gennaio e per una settimana la classificazione delle regioni avviene in base ai parametri epidemiologici: la Puglia è areaIn zonagli spostamenti in altri Comuni e in altre regioni (sempre gialle) non devono essere motivati. Rimane, invece, il cosiddetto coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5, fascia oraria in cui gli spostamenti nel proprio Comune devono essere autodichiarati se per motivi di lavoro, salute e altre necessità. Inoltre i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all'interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.Ulteriori informazioni utili sul sito del Governo: http://www.governo.it/it/faq-natale#zone