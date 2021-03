Puglia in area rossa, la sindaca ritira la sua ordinanza

La sindaca Rosa Melodia ha revocato la sua ordinanza, firmata l'11 marzo. Con l'ingresso della Puglia in area rossa sono in vigore le restrizioni nazionali mentre a livello locale non ci sono disposizioni diverse (viene meno quindi il "coprifuoco" alle 19)."Alla luce di tutte le restrizioni imposte con l'ingresso della Puglia in zona rossa e al fine di non creare ulteriore confusione nell'applicazione di disposizioni emanate da diverse autorità (ordinanze regionali, ordinanze comunali, provvedimenti statali) - afferma la sindaca - ho revocato, con effetto immediato, l'ordinanza sindacale n. 23 dell'11 marzo 2021. Con nuova ordinanza verrà confermato il divieto di assembramento e di stazionamento per strada e la chiusura di aree verdi, parchi e giardini sino al 6 aprile.Con l'ingresso in area rossa, pure il presidente della Regione Puglia Emiliano ha ritirato la sua ordinanza sulla scuola. Il Dpcm del Governo prevede già, per l'area rossa, la sospensione dell'attività didattica in presenza, con la sola eccezione dell'inclusione di diversamente abili e bisogni educativi speciali.