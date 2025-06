Progetto di rilancio del Museo etnografico dell'Alta Murgia

ComunicatoPrimo obiettivo raggiunto per il rilancio del Museo etnografico dell'Alta Murgia. Ha avuto esito positivo la candidatura che l'Amministrazione comunale ha presentato all'avviso della Regione Puglia per il programma "Puglia partecipa". Il bando finanzia i processi di partecipazione attiva della cittadinanza. La proposta consiste nel dare nuova vita al MEAM come spazio per laboratori e attività, e non solo per le visite, e progettare una gestione innovativa sia dal punto di vista espositivo che per l'utilizzo di questo luogo.La proposta è stata presentata in sinergia con la Aps Esperimenti Architettonici che curerà i tavoli partecipativi. Si prevedono varie attività che dureranno sei mesi. Impegno finanziario di 20.000 euro (contributo richiesto alla Regione) e 5000 euro di cofinanziamento comunale. Il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessora alla cultura Angela Miglionico esprimono soddisfazione, a conferma dell'attenzione dell'Amministrazione per valorizzare un importante contenitore culturale della città.Il Museo Etnografico dell'Alta Murgia, in via Vittorio Veneto 53, è un bene di proprietà comunale che racchiude una vasta collezione museale di oggetti e testimonianze della civiltà contadina.