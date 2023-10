Nei giorni in cui si celebra il trentennale della scoperta della grotta di Lamalunga e dell'Uomo di Altamura, il 7 e l'8 ottobre è organizzata un'apertura straordinaria del Museo Etnografico dell'Alta Murgia. Presso il Meam, che è un bene di proprietà comunale, è conservata una vasta collezione museale di oggetti e testimonianze della civiltà contadina.L'apertura straordinaria è organizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Esperimenti Architettonici che in questi due giorni effettuerà attività legate al progetto Staffettartigiana reloaded, insieme al Mad - MurgiArtiDesign. Orari di visita: ore 9 - 12; 15 - 18.Il Meam, in via Vittorio Veneto 53, è allestito nell'immobile che un tempo era il Convento dei Carmelitani Scalzi (sec. XVII - XVIII). In esso sono esposti gli antichi oggetti di uso quotidiano e gli attrezzi delle attività agro-pastorali e dei mestieri tradizionali dell'Alta Murgia.Il sindaco Vitantonio Petronella sta seguendo in modo costante i vari aspetti della riapertura ed ha tenuto un sopralluogo. La struttura non è fruibile e viene aperta solo in modo saltuario. "E' nostra intenzione - dichiara Petronella - dare continuità all'apertura di questo bene di grande valore, un altro dei tesori della nostra terra che può offrire opportunità di conoscenza alle scuole e a tutti coloro che vogliono fare un salto in tempi ormai lontani. Stiamo valutando le modalità e, poiché la collaborazione è sempre fondamentale, percorreremo la strada della sinergia con le associazioni. In questi giorni celebriamo il trentennale della scoperta dell'Uomo di Altamura e, oltre alle numerose attività svolte oppure in corso nella rete museale, abbiamo voluto mettere a disposizione degli altamurani e dei turisti anche questo luogo".- Nell'ambito dell'apertura straordinaria, le associazioni MurgiartiDesign e Esperimenti Architettonici uniscono le forze per celebrare la creatività e il recupero dell'arte tradizionali ad Altamura. In programma un laboratorio vivente di creatività che celebra il lavoro manuale, l'artigianato tradizionale e il talento giovanile, le due associazioni propongono un momento unico per riunire artigiani, artisti, designer, architetti e tutti coloro che condividono la passione per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.Argomenti trattati nella serata:• Presentazione di progetti: si discuterà di progetti e idee per il recupero di spazi storici, la creazione di nuovi ambienti e la conservazione delle tradizioni artigianali.• Human Library: entra in contatto diretto con maestri ed esperti attraverso la formula della biblioteca vivente, dove i libri da sfogliare sono le persone e in questo caso gli artigiani di MAD.• Open Talk: una tavola rotonda condivisa permetterà a tutti i partecipanti di esprimere le proprie idee e iniziative per il futuro dell'artigianato e del MEAM.• Mostra: arte locale con una mostra che celebra il talento artigiano e giovanile locale con le idee realizzate durante il progetto StaffettArtigiana Reloaded.Per ulteriori informazioni e per confermare la partecipazione: info@esperimentiarchitettonici.it; Saverio: 3891160729, Max: 331757933