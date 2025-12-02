Museo etnografico dell'Alta Murgia
Palazzo di città

Beni culturali e sviluppo urbano: incontri di confronto con i cittadini

Sul Museo etnografico dell'Alta Murgia e sulla strategia territoriale

Altamura - martedì 2 dicembre 2025 09.00 Comunicato Stampa
Nell'ambito dei processi partecipativi promossi dall'Amministrazione comunale, oggi 2 dicembre sono in programma due iniziative.

Museo Etnografico dell'Alta Murgia (MEAM)
Dare nuova vita al Museo Etnografico dell'Alta Murgia come spazio per laboratori e attività, e non solo per le visite, e progettare una gestione innovativa sia dal punto di vista espositivo che per l'utilizzo di questo luogo. Questi gli obiettivi di una proposta che l'Amministrazione comunale ha presentato all'avviso della Regione per il programma "Puglia partecipa" ed è stata accolta.
In sinergia con la Aps Esperimenti Architettonici è stata elaborata la candidatura che è stata ammessa. Si prevedono varie attività. Impegno finanziario di 25.800 euro (25.000 euro è il contributo richiesto alla Regione; 5.800 euro la quota di cofinanziamento comunale). Il Museo Etnografico dell'Alta Murgia (in sigla MEAM), in via Vittorio Veneto 53, è un bene di proprietà comunale che racchiude una vasta collezione museale di oggetti e testimonianze della civiltà contadina.
"Future MEAMories" è denominato il nuovo percorso partecipativo, finalizzato a ripensare questo luogo come spazio condiviso, centro di produzione culturale inclusivo e vissuto dalla comunità. Stasera si comincia con il primo evento aperto alla cittadinanza, "Aperitivo al Museo", alle ore 18.30. L'iniziativa rappresenta l'avvio ufficiale di un percorso che intende riportare il museo al centro della vita culturale della città, valorizzandone la storia e immaginandone, insieme, il futuro.

Strategia urbana territoriale
"Territori in Trasformazione: presentazione delle nuove infrastrutture urbane", è il momento conclusivo del percorso partecipativo legato al progetto IperUrbano, rispondente all'avviso regionale per le "Strategie urbane territoriali" e alla selezione di interventi di rigenerazione urbana nell'ambito del programma regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (priorità 9 "Sviluppo territoriale e urbano" - Azione 9.1 "Strategie urbane" e Azione 9.2 "Interventi di miglioramento della capacità amministrativa"), che vede coinvolti i Comuni di Altamura, Santeramo in Colle e Toritto. L'evento si svolger stasera alle 18.00 presso il LiberHub - Gianpiero Zaccaria, Viale Martiri 1799 n. 1 ad Altamura.
L'iniziativa rappresenta l'occasione per illustrare pubblicamente le proposte di riqualificazione delle infrastrutture urbane dei tre Comuni coinvolti nell'ambito del progetto, pensate per rendere gli spazi più verdi, funzionali e pienamente rispondenti alle esigenze delle comunità locali. Durante l'incontro saranno presentate le diverse progettazioni architettoniche e gli esiti del processo partecipativo che ha accompagnato l'intero percorso.
