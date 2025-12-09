locandina supereroi d'italia 2025
Associazioni

Premio supereroe d’Italia 2025

Nuova iniziativa dell’associazione gravinese Supereroi aps

Altamura - martedì 9 dicembre 2025 20.00 Comunicato Stampa
L'associazione di Gravina "Supereroi aps", impegnata nel settore sociale dal 2018 con il progetto "Siamo tutti nella rete!", ha lanciato una nuova iniziativa con caratura nazionale il: "Premio Supereroe d'Italia 2025", dedicato esclusivamente a bambine/i e ragazze/i (fino al compimento di anni 18 max), che si sono distinti per la loro attività di elevato impegno sociale e di solidarietà, svolta in ambito associativo o di propria iniziativa personale, con dedizione, generosità, altruismo, in modo totalmente disinteressato e gratuito, o che abbiano affrontato e superato gravi patologie.

Il Premio, promette di essere un'esperienza entusiasmante, coinvolgente ed altamente stimolante, per spingere tutti, ad agire nel pieno rispetto dell'essere umano.

Obiettivi dell'iniziativa sono:
  • promuovere interesse verso i valori del bene comune, dando risalto a gesti significativi;
  • segnalare alla pubblica opinione, la realizzazione di azioni che contribuiscano a realizzare una convivenza civile evoluta, a educare, ad indirizzare gli individui verso sensibilità e comportamenti operosi di promozione della solidarietà che sviluppino il sostegno e la crescita personale e sociale.
Il premio è attribuito a bambine/i e ragazze/i senza alcuna distinzione di razza e sesso, frequentanti le:
  • scuole primarie
  • secondarie di primo grado
  • scuole superiori
Il premio è assegnato, ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:
  1. impegno, costanza e dedizione dimostrati in attività svolte nel sociale o in ambito scolastico;
  2. attitudine dimostrata nel dare e ricevere aiuto;
  3. sensibilità alle tematiche affrontate in materia di educazione civica;
  4. lotta al bullismo e cyberbullismo, violenza;
  5. lotta alle discriminazioni razziali e di genere;
  6. aver affrontato gravi patologie;
  7. rispetto per l'ambiente.
Le proposte di assegnazione possono essere inoltrate nel formato cartaceo a:

SUPEREROI APS – VIA ORTI 62 – 70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA), nel formato digitale a info@siamosupereroi.it, supereroiaps@pec.it, entro e non oltre il 31 gennaio 2026. Sono considerate inammissibili le segnalazioni pervenute oltre il termine previsto o incomplete.
  • Supereroi
