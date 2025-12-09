promuovere interesse verso i valori del bene comune, dando risalto a gesti significativi;

L'associazione di Gravina "Supereroi aps", impegnata nel settore sociale dal 2018 con il progetto "Siamo tutti nella rete!", ha lanciato una nuova iniziativa con caratura nazionale il: "Premio Supereroe d'Italia 2025", dedicato esclusivamente a bambine/i e ragazze/i (fino al compimento di anni 18 max), che si sono distinti per la loro attività di elevato impegno sociale e di solidarietà, svolta in ambito associativo o di propria iniziativa personale, con dedizione, generosità, altruismo, in modo totalmente disinteressato e gratuito, o che abbiano affrontato e superato gravi patologie.Il Premio, promette di essere un'esperienza entusiasmante, coinvolgente ed altamente stimolante, per spingere tutti, ad agire nel pieno rispetto dell'essere umano.Il premio è attribuito a bambine/i e ragazze/i senza alcuna distinzione di razza e sesso, frequentanti le:Il premio è assegnato, ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:Le proposte di assegnazione possono essere inoltrate nel formato cartaceo a:, nel formato digitale a info@siamosupereroi.it, supereroiaps@pec.it, entro e non oltre il 31 gennaio 2026. Sono considerate inammissibili le segnalazioni pervenute oltre il termine previsto o incomplete.