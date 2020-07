Piano di zona, un progetto contro le discriminazioni

Entro il 10 luglio è possibile presentare le domande di partecipazione al progetto "Ri.Do. – Risorse Donna", finanziato a valere dell'avviso pubblico regionale "Discrimination Free".Nei giorni scorsi si è tenuta la presentazione a cui hanno partecipato la sindaca Rosa Melodia e l'assessora Annunziata Cirrottola, in rappresentanza dell'ambito territoriale di Altamura, il Centro Antiviolenza Liberamente, la Cooperativa Nuovi Orizzonti, soggetti attuatori del progetto, il consigliere regionale Enzo Colonna, i servizi sociali e le associazioni del territorio.Il progetto "Ri. Do" si colloca nell'ambito degli interventi messi in atto dalla sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale della Regione Puglia ed è finalizzato al reinserimento sociale e all'autonomia lavorativa di persone vittime di violenza già prese in carico dai servizi territoriali.Rappresenta una positiva esperienza, tra pubblico e privato nel terzo Settore, finalizzata a dare risposte innovative ai bisogni dei cittadini e valorizzare al meglio tutte le risorse del territorio. Sono previsti interventi integrati d'inclusione attiva attraverso attività di accoglienza, orientamento, formazione, counselling personalizzato e placement. Per informazioni e adesioni bisogna rivolgersi presso la sede della società "Nuovi Orizzonti" cooperativa sociale a Gravina in Puglia o presso il Centro Antiviolenza di Altamura o presso gli sportelli dei servizi sociali dell'Ambito territoriale (Piano di zona).