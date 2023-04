Passeggiate con i geologi nel Parco, anche per ipovedenti

Nel calendario "GeoEventi" promosso dall'Ente Parco dell'Alta Murgia è inserito il progetto "Sulle Tracce" che è un'iniziativa di Inachis Bitonto (associazione di volontariato naturalistico che si occupa di tutela ed educazione ambientale), in collaborazione con Associazione Fotografi Naturalisti Italiani (AFNI) sezione Puglia, Associazione Diversabili Altamura (ADA) e Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Altamura-Gravina-Poggiorsini. Si tratta di un programma di 4 giornate, ricche di attività pratiche, con manutenzione della sentieristica, escursioni dedicate alla fotografia naturalistica e passeggiate accessibili su alcuni percorsi dell'Alta Murgia che ricadono in caratteristici geositi del Parco.In particolar modo le attività pratiche di volontariato naturalistico prevedono la manutenzione della segnaletica minima orizzontale, rinfrescando i segnavia e i segnapassi con vernice bianco rossa su 3 sentieri che hanno come meta peculiari geositi come Tre Paduli, Scarpata Murgiana, Pulo di Altamura. L'attività pratica si accompagna ad esplorazioni fotografiche guidate dai fotografi dell'AFNI Puglia, per approfondire tecniche e approcci per immortalare con le immagini le bellezze della natura e del paesaggio visitato. Inoltre le passeggiate sono valorizzate dalla presenza di geologi esperti che narrano e sveleno la storia geologica del territorio murgiano, con una formazione in campo a tutto tondo che rende unica ogni attività.Come quarto, ultimo e significativo appuntamento il 24 maggio 2023 in occasione della giornata europea dei Parchi sarà inaugurato dall'Ente Parco dell'Alta Murgia il sentiero AGRF 06 AM, attrezzato per gli ipovedenti, presso Masseria dell'Assunta in agro di Altamura. In questa attività, aperta a tutti, anche le persone con deficit visivo potranno esplorare il paesaggio murgiano con un'esperienza immersiva su un percorso di 3 Km nel geosito TRE PADULI e apprendere la storia geologica e naturalistica di questo luogo.PROGRAMMASABATO 29 APRILE dalle 15 alle 19: TRE PADULI Percorso AGRF 06 AM ALTAMURA 3 km. Percorso attrezzato per ipovedenti.SABATO 6 MAGGIO dalle 15 alle 19: SCARPATA MURGIANA Percorso AGRF 04 AM POGGIORSINI 4 km media difficoltà.DOMENICA 12 MAGGIO dalle 10 alle 18: PULO DI ALTAMURA Percorso AGRF 07 AM ALTAMURA 5 km media difficoltà.MERCOLEDì 24 MAGGIO dalle 10 alle 13: PASSEGGIATA ACCESSIBILE AI TRE PADULI Inaugurazione del percorso per ipovedenti presso Masseria dell'Assunta – Altamura.Info: 3207707751 (Inachis Bitonto)