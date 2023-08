Parchi eolici: i progetti diventano quattro

Sono aumentati i progetti di parchi eolici nell'area sud di Altamura, nelle vicinanze della strada statale 99 per Matera. Si tratta dell'area di confine tra Altamura, Gravina e Matera. In base alle istanze presentate al Ministero dell'ambiente, se tutti dovessero essere approvati, porterebbero alla realizzazione di 31 torri per una produzione complessiva di 194,2 Mw. In tutti i casi si tratta di torri gigantesche che hanno una proiezione massima torre-pala, nel punto più alto, di oltre 200 metri.L'anno scorso Altamuralife ha scritto delle istanze finora presentate. Il primo è stato il progetto della "Wpd Altilia srl" per realizzare 12 aerogeneratori , ciascuno di potenza unitaria di 6 Mw, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 72 Mw. Il Comune ha presentato delle osservazioni per opporsi a causa dei notevoli impatti che le torri provocherebbero.Poi è stato presentato un progetto che riguarda Gravina (e anche Altamura per le opere di connessione elettrica), proposto dalla "Wpd Silvium" , per realizzare sei aerogeneratori della potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 39,6 MW.Sempre ad Altamura la società "La Marinella srl" intende creare un parco eolico composto da 5 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6.6 Mw, per una potenza complessiva pari a 33 Mw, da ubicare nella stessa località, "La Marinella", con opere di connessione e infrastrutture indispensabili da ubicare anche nel Comune di Matera.Infine, l'ultimo progetto presentato, in ordine di tempo, riguarda il Comune di Matera (località Annunziata), è proposto dalla società Asja Ambiente Italia spa di Rivoli (Torino) e riguarda la realizzazione di 8 aerogeneratori, con opere di connessione alla rete elettrica nazionale che ricadono anche nel territorio di Altamura. Nella foto l'area di intervento. Bisogna inoltre ricordare che a Matera sono già presenti due parchi eolici, nelle località Ciccolocane e Venusio.Insomma, si potrebbe dire che sarebbe una "cerniera" di pale eoliche se tutti i progetti proposti dovessero essere accolti.