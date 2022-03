Progetto del parco eolico, i motivi del "no"

Verranno presentate le osservazioni per esprimere contrarietà al progetto del parco eolico previsto ad Altamura. Questo pomeriggio è in programma un secondo confronto pubblico. Inoltre il tema è all'ordine del giorno del consiglio comunale, convocato domani.Gli organizzatori del primo incontro pubblico hanno redatto un comunicato, inviato alla nostra redazione, in cui si fa il punto della situazione. Ecco il loro messaggio alla città:"L'assemblea cittadina convocata giovedì 24 febbraio presso la sala consigliare del Comune di Altamura, da Altamura in Dialogo, periodico cartaceo e online, e dal Comitato per la tutela della salute e dell'ambiente, è stata partecipata e proficua. Il tema riguardava il progetto per la costruzione di un "Parco Eolico" con la installazione di 12 pale aerogeneratori di altezza fino al punto pala di 250 m, in località "Lama di Nebbia", vicino a "Canale di Vignova" e "Valle Annunziata", a 4,3 Km dal centro abitato di Altamura, su una superficie totale di 450 ettari. Gli interventi, alcuni anche molto tecnici, hanno fatto rilevare come la esagerata altezza delle pale potrebbe avere una ricaduta, indubbiamente non benefica, sul paesaggio e possono mettere a rischio, inoltre, la fauna di quei luoghi, contravvenendo al regolamento regionale in merito. Hanno eccepito anche sul fatto che la dismissione garantisce solo lo smaltimento della superficie e non del sottoterra; e come la campagna anemologica condotta fino ad ora non offra dati certi che possano giustificare impianti di quelle dimensioni. Questi alcuni dei punti messi in discussione dall'assemblea, che non si è espressa pregiudizialmente contro il progetto del "Parco Eolico", ma ha deciso di allargare il confronto convocando per martedì 1 marzo alle ore 17.00, presso la sala consiliare, le associazioni datoriali, del commercio, dei lavoratori e del mondo associativo culturale e turistico. Il consiglio comunale programmato per il giorno 2 marzo, potrà avere così indicazioni e suggerimenti dal mondo del lavoro per un confronto più reale".