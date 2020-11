Ospedale della Murgia, temporanea chiusura del pronto soccorso

"Mi è stata appena comunicata la chiusura temporanea del Pronto Soccorso dell'ospedale della Murgia "Fabio Perinei" per iperafflusso di pazienti". Lo comunica la sindaca Rosa Melodia. Una notizia che conferma la difficoltà della struttura di emergenza urgenza dove arriva un elevato numero di persone con sintomi Covid o problemi respiratori, da sottoporre a tampone prima di dislocarle in altri reparti.Al momento non è possibile fare l'accettazione di altri pazienti.Nei giorni scorsi Altamuralife aveva dato notizia delle difficoltà del pronto soccorso Seguiranno aggiornamenti