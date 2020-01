Ospedale della Murgia, nuovo primario per Psichiatria

Si conclude il secondo concorso della Asl di Bari per i nuovi primari dell'Ospedale della Murgia. L'azienda sanitaria ha conferito l'incarico quinquennale di direttore del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) al dottor Guido Di Sciascio, barese, individuato al termine della procedura di valutazione dei titoli e del colloquio fra una terna di candidati giudicati dalla commissione esaminatrice maggiormente idonei all'attribuzione dell'incarico messo a concorso.Questa nomina segue di poche settimane quella del Direttore della Struttura Complessa di "Ortopedia e Traumatologia", individuato nel dott. Claudio Mori che da una settimana è in servizio. Inoltre sono in atto i concorsi per i primari di Chirurgia, Cardiologia, Urologia, Neurologia e Ostetricia/Ginecologia.La notizia è stata resa nota dal consigliere regionale Enzo Colonna. "Sono molto soddisfatto - dice - per la chiusura dei primi due concorsi che confermano come si proceda, nel rispetto doveroso dei tempi e delle procedure imposte dalla legge, nella giusta direzione per dotare l'Ospedale "Perinei" di tutte le necessarie figure in grado di assicurare, in un contesto di maggiore stabilità e di migliore programmazione e organizzazione, servizi sanitari sempre più efficaci per i cittadini del vasto bacino territoriale murgiano che ha nel "Perinei" il suo punto di riferimento. Finalmente, grazie al lavoro di questi anni e all'impegno di tanti (in Regione e alla ASL di Bari) e con il pieno supporto del Presidente della Regione Michele Emiliano, si sta progressivamente concretizzando un rilancio vero dell'Ospedale della Murgia, come da me più volte auspicato e perseguito sin dal mio insediamento in Consiglio regionale"."C'è molto da fare ancora - aggiunge Colonna - ma molto è stato fatto. Si tratta di un lavoro complesso che la Regione sta mettendo in campo da tempo e che finalmente consente di vedere risultati concreti e importanti, dopo una programmazione tanto necessaria quanto difficile".