Ordinanza sull'obbligo di uso della mascherina all'aperto

Centro storico cittadino, delimitato da Piazza Resistenza, Via Garibaldi, Via dei Mille (da intersezione Via Garibaldi sino a intersezione Via Gravina), Via Vittorio Veneto, Piazza Unità d'Italia, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Umberto I;

Parchi giochi e aree verdi di Via Manzoni, Via Parisi, via Francesco Stacca e Parco San Giuliano, Via Matera;

Cimitero cittadino;

tutte le aree mercatali della città.

i bambini di età inferiore ai sei anni;

le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

le persone che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.

A partire da domani (15 dicembre) e fino al 9 gennaio 2022, ad Altamura viene ripristinato l'obbligo di uso della mascherina all'aperto. Lo stabilisce un'ordinanza della sindaca Rosa Melodia, in materia di disposizioni anti-Covid. Il provvedimento non vale su tutto il territorio comunale: vige nei mercati e nelle vie e piazze più frequentate.I luoghi sono indicati nell'ordinanza e sono:Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del DPCM 2/3/2021 e successive proroghe:In caso di inosservanza, è prevista la sanzione di 400 euro.(notizia in fase di aggiornamento)