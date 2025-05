Onorificenze al merito, consegnati i diplomi

Nel Castello Svevo di Bari ieri si è tenuta la cerimonia, organizzata dalla Prefettura di Bari, di consegna dei diplomi per il conferimento dell'Onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessi con Decreto del Presidente della Repubblica. Sono stati insigniti 50 cittadini che si sono distinti nelle carriere civili e militari o nell'attività economica e sociale.Il sindaco Vitantonio Petronella ha consegnato il diploma di "Cavaliere" all'ingegnere Carlo Cardano, funzionario del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Il sindaco, a nome della comunità altamurana, si è congratulato con Cardano "per il riconoscimento che è un premio alla grande dedizione al lavoro e al servizio e, quindi, da esempio".