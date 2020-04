Nuovo intervento di sanificazione delle strade

Domani sera (domenica 12 aprile, giorno di Pasqua) a partire dalle ore 22.00, ci sarà un altro intervento di sanificazione di tutto il territorio. Lo rende noto il Comune.Oltre a restare a casa, che è un obbligo in base al decreto del presidente Conte, si raccomanda di non tenere generi alimentari all'esterno, di non esporre biancheria e di tenere chiuse le finestre.Si tratta del terzo intervento di sanificazione nell'abitato di Altamura.