Interventi di igiene urbana e derattizzazione

Questo mese sono in corso interventi di derattizzazione sul territorio comunale. Si sono svolti dall'11 al 13 ottobre e sono previsti nuovamente dal 25 al 27 ottobre.Sono previste anche due disinfestazioni notturne: la prima stanotte, a partire dalle ore 23,00 e fino alle 4,30; la seconda il 22 ottobre, con gli stessi orari. Sono trattamenti adulticidi anti-zanzare. Per le disinfestazioni le raccomandazioni sono sempre le stesse. tenere chiuse le finestre e non esporre biancheria e derrate alimentari all'esterno.