Stanotte trattamento di disinfestazione

Sono in corso anche interventi di derattizzazione

Nell'ambito dei trattamenti di igiene pubblica, a partire dalle ore 23,30 di oggi e sino alle ore 5,30 è previsto un intervento di disinfestazione adulticida nel territorio comunale. Si rivolgono le consuete raccomandazioni alla cittadinanza: tenere chiuse le finestre; non esporre biancheria e generi alimentari; ecc.Inoltre in questi giorni sono in corso attività di monitoraggio e di derattizzazione nel territorio comunale.