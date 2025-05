Nuovi investimenti in edilizia scolastica

La giunta regionale della Puglia ha stanziato 56 milioni di euro, a valere sulle risorse del PR Puglia 2021-2027 (Priorità 6 "Istruzione e formazione" - Azione 6.1 "Interventi per le infrastrutture di educazione, istruzione e formazione" – Sub Azione 6.1.1 – Sub Azione 6.1.2) per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria e per l'educazione e la cura della prima infanzia.Le risorse verranno assegnate ai Comuni, alla Città metropolitana di Bari e alle Province pugliesi, proprietari degli edifici pubblici adibiti a scuole per l'infanzia e per l'istruzione primaria e secondaria, che risponderanno all'Avviso pubblico di prossima pubblicazione da parte della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia. Con una procedura valutativa "a graduatoria" verranno selezionate proposte progettuali ciascuna delle quali dovrà avere un costo totale, rappresentato dall'entità del contributo pubblico a valere sul PR Puglia 2021-2027 e dall'eventuale cofinanziamento dell'ente proponente, non inferiore a 500.000 euro.Gli interventi ammessi a finanziamento potranno riguardare la sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione in situ, l'adeguamento/miglioramento sismico, l'efficientamento energetico, l'ottenimento del certificato di agibilità degli edifici scolastici e di adeguamento degli stessi alla normativa in materia antincendio e/o di adeguamento ai requisiti igienico sanitari e di abbattimento delle barriere architettoniche o all'adeguamento della dotazione impiantistica tecnologica esistente. In aggiunta si potranno prevedere interventi per la riqualificazione degli spazi aperti antistanti le scuole di connessione con la città (strade o piazze) e degli spazi scolastici esterni agli edifici.Obiettivo dell'Azione 6.1 e di questo stanziamento è quello di investire sul patrimonio scolastico esistente, che presenta significativi problemi in termini di adeguamento alle nuove norme sulla sicurezza degli impianti e delle strutture. Questo, sia per favorire la progressiva riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti, che soprattutto per offrire alle comunità strutture scolastiche riqualificate e sicure, con dotazioni tecnologiche moderne in grado di potenziare i processi formativi, ridurre la dispersione scolastica e contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali nei diversi territori. Particolare attenzione verrà infatti riservata alle proposte provenienti dalle aree più svantaggiate, applicando tra i criteri di valutazione l'indice di disagio socio-economico, così come definito nella nota metodologica dell'Osservatorio regionale dei sistemi di istruzione e formazione in Puglia (ORSIF) datata 13 dicembre 2024.