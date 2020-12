Nuova ordinanza della sindaca, tolte le limitazioni sugli orari

Una nuova ordinanza è stata firmata dalla sindaca Rosa Melodia per le misure anti-Covid19. A seguito di numerose sollecitazioni da parte di organismi di categoria del settore economico e di cittadini, sono state tolte le limitazioni sugli orari.Quindi, a partire da domani e sino al 6 gennaio, Altamura si allinea alle norme nazionali. Il "coprifuoco" non sarà più alle 20.30 ma alle ore 22.00 come in tutta Italia.Inoltre sono stati tolti gli orari anticipati dei giorni di vigilia delle feste (24 e 31 dicembre, 5 gennaio). Viene meno l'obbligo di chiusura alle ore 14.Si applicano quindi ad Altamura le stesse regole sancite in tutta Italia dal governo per le zone rosse e arancioni.Ad Altamura resta il divieto di stazionamento nelle piazze in cui maggiormente si creano gli assembramenti e la sospensione del mercato settimanale e di quelli giornalieri, fatta eccezione per via Rovereto. Per quest'ultimo c'è l'obbligo di turnazione quindicinale.