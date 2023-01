Morte di Benedetto XVI, lutto regionale il 5 gennaio

Il 5 febbraio, data dei solenni funerali del Papa emerito Benedetto XVI, sarà lutto regionale in Puglia. Lo ha proclamato il presidente della Regione, Michele Emiliano."Non dimentico che la prima visita istituzionale di Papa Benedetto XVI si svolse a Bari nel 2005 in occasione del Congresso Eucaristico e dunque non posso che ribadire la mia gratitudine verso di lui per l'onore, ma anche la tenerezza e l'attenzione che quella visita ha regalato alla Puglia", ha spiegato Emiliano. Ha quindi aggiunto: "La sua scelta di alimentare con forza il dialogo ecumenico e interreligioso nel nome di San Nicola fu da noi condivisa e divenne una linea politica della città di Bari e poi anche della Regione Puglia nella convinzione che avrebbe contribuito al dialogo e alla Pace tra tutti i popoli e le nazioni storicamente contrapposti".Il lutto regionale comporta nelle sedi della Regione l'esposizione a mezz'asta delle bandiere e il rinvio di eventuali iniziative previste. Pertanto si tratta principalmente di qualcosa di simbolico.Benedetto XVI è morto ieri all'età di 95 anni.