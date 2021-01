Mons. Ricchiuti in visita ai reparti Covid della diocesi

3 foto Mons. Ricchiuti- visita reparti covid

In preghiera tra gli ammalati di Covid della diocesi. L'arcivescovo di Altamura, Gravina e Acquaviva, Mons. Giovanni Ricchiuti, non ha voluto far mancare il proprio sostegno e conforto a tutte quelle persone che, in un letto di ospedale, soffrono a causa Coronavirus che le ha colpite, recandosi nel periodo delle festività natalizie da poco terminato, presso i due ospedali con reparti Covid del territorio: l'ospedale della Murgia "Perinei" e l'ente ecclesiastico "Miulli" di Acquaviva.Un significativo gesto di vicinanza ai malati per ricordare- seguendo l'insegnamento di Papa Francesco- "quanto sia importante vivere la cultura della cura, condividendo il proprio tempo e mettendosi accanto gli uni agli altri, soprattutto a color che oggi vivono il dramma del Coronavirus". Una iniziativa con la quale l'arcivescovo ha inteso portare speranza e incoraggiamento ai pazienti covid, pregando per loro ed impartendogli la sua benedizione.Nella sua visita ai due nosocomi del territorio Mons. Ricchiuti ha voluto incontrare anche gli operatori sanitari, ai quali ha rivolto parole di encomio e ringraziamento per tutto quello che stanno facendo "sempre con il sorriso sulle labbra", in un momento così difficile.