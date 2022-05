Ministro alle politiche agricole in visita all'istituto "De Nora"

Per un progetto nazionale degli Ambasciatori del gusto

La visita del ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli è prevista venerdì 20 maggio al plesso in via Ruvo dell'Isituto di istruzione secondaria superiore "De Nora - Lorusso". La tappa del ministro si deve a un progetto nazionale organizzato dall'Associazione italiana ambasciatori del gusto e dalla rete nazionale degli istituti alberghieri (Renaia).La notizia è stata comunicata dal dirigente scolastico Giuseppe Achille nel corso di un convegno per i 60 anni della Pro Loco. Il programma della giornata prevede l'arrivo del ministro alle ore 10.00.