Maturità: 'Questa notte è ancora vostra'

''Questa notte è ancora vostra''. Cambiando solo un aggettivo della canzone di Antonello Venditti ''Notte prima degli esami'', intonata da generazioni di studenti alle prese con la maturità, 19 dirigenti scolastici di istituti superiori e anche comprensivi e circoli didattici della provincia di Bari hanno dedicato un video agli studenti che domani affrontano la prova orale degli esami di Stato, in questo anno molto particolare segnato dalla pandemia.Il video della canzone è stato diffuso su Radio Panetti, radio social dell'istituto ''Panetti Pitagora'' di Bari e ha visto il coinvolgimento di dirigenti di tutta la provincia, accompagnati da alcuni docenti del liceo musicale ''Don Milani'' di Acquaviva delle Fonti. Il video ora circola sui vari canali "social" delle scuole.Una dedica speciale ai ragazzi in cui i presidi si sono cimentati per salutare il ritorno dei ragazzi nelle loro scuole, dopo tre mesi e mezzo dallo stop alle attività didattiche per l'emergenza coronavirus, mettendosi essi stessi alla prova per ricordare che nonostante si sia ''imperfetti'' l'augurio è di essere ''audaci, curiosi e vincenti''. Il video è stato accompagnato da un emozionante messaggio del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Puglia Anna Cammalleri.''Ragazzi, portate sempre dentro di voi - sono alcune delle parole di Cammalleri - l'esperienza straordinaria che avete vissuto, non solo perché fuori dall'ordinario, ma soprattutto perché avete dato vita e forza alla speranza di potercela fare, nonostante tutte le incredibili difficoltà che abbiamo vissuto. E ci siete riusciti, perché ritornerete nella vostra scuola, perché vivrete con sicuro successo insieme ai vostri docenti questi esami''.Nel video pure le dirigenti Giovanna Cancellara (Liceo scientifico e linguistico Federico II di Svevia) e Eufemia Patella (Istituto comprensivo San Giovanni Bosco - Tommaso Fiore).