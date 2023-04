LiberiAgricoltori: crisi del grano, prezzi non trasparenti

"Per uscire dalla crisi del grano e regolamentare i prezzi l'unica soluzione sarebbe quella della commissione CUN (Commissione Unica Nazionale). Manca la trasparenza e i produttori sono penalizzati dal continuo aumento dei costi di produzione". Lo afferma in un comunicato stampa Mimmo Viscanti, presidente di Liberi Agricoltori della Puglia, che interviene sul prezzo del crollo del grano duro la cui quotazione è scesa sotto i 400 euro a tonnellata."C'è sempre meno voglia di seminare grano, infatti i contratti di filiera hanno superato quella differenza che vede scaricare tutti i rischi su chi produce - ha aggiunto Viscanti - solo il 15% del mercato ha aderito ai contratti, un numero veramente irrisorio. Quindi bisogna trovare una nuova soluzione per evitare che i produttori siano marginalizzati e i consumatori condannati ad acquistare prodotti dalla provenienza incerta. Al tavolo di concertazione è stato consegnato al ministro la bozza per la risoluzione condivisa da tutti i parlamentari, tra queste risoluzioni c'era la valorizzazione del grano con un marchio specifico tipo il modello americano desert durum. Oggi i consumatori sono più coscienti, grazie alle battaglie portate avanti da alcune associazioni, e se consumano meno pasta il motivo è la ricerca di maggior sicurezza e digeribilità".