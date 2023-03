Le fanove di San Giuseppe

Stasera sono in programma due falò

Due "fanove" di San Giuseppe sono previste stasera ad Altamura.Alle ore 19.30 è prevista l'accensione di un falò nell'area antistante il santuario di Maria Santissima del Buoncammino.Alle ore 20.00 è prevista l'accensione di un'altra "fanova" nell'area esterna del centro visite di Lamalunga (info e prenotazioni al 3396144164).In entrambi i casi sono momenti che servono a celebrare insieme l'antico rituale del falò di San Giuseppe. Una tradizione che resta solo per particolari eventi mentre sono di fatto scomparsi i tanti piccoli falò che prima si accendevano nelle strade. Oggi prevalgono i divieti e le restrizioni, anche perché bisogna contenere le emissioni nocive: nelle cataste che a volte vengono accumulate per dare fuoco, ci sono anche materiali non idonei.