La violenza contro le donne non va in quarantena

In tempi di pandemia, non vanno in "quarantena" gli altri fenomeni sociali problematici. Uno di questi è la violenza contro le donne. E' stata organizzata "La settimana delle scarpette rosse".A partire da oggi, sulla base di un calendario da concordare con le istituzioni scolastiche di secondo grado dell'ambito territoriale di Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini nella forma della didattica a distanza, partendo dalla condivisione di storie vere e discussione sulle diverse forme di violenza, si discuterà del tema della violenza di genereDECOSTRUIRE GLI STEREOTIPI SESSISTI PER CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE E FAVORIRE L'AUTODETERMINAZIONECentro antiviolenza "LiberaMente"Lunedì 23 novembre 2020 | ore 17.00 - 19.00Videoconferenza tenuta dallaProf.ssa Francesca Romana Recchia Luciani Responsabile della Linea d'azione relativa alle Questioni di genere dell'Università di Bari – Coordinatrice CISCugin diretta sulla pagina Facebook del Comune di AltamuraPer partecipare è necessario iscriversi all'indirizzo cav.liberamente@libero.itNON SEI SOLA: SPORTELLO DONNAConsultori Familiari Distretto4 ASLBADal 23 al 27 novembre 2020Gli operatori psico-socio-sanitari attiveranno un percorso facilitato di supporto per le donne vittime di violenza contattandole o incontrandole personalmente.Info: Altamura080 3108249consultorio.altamura@asl.bari.itSanteramo080 3035715consultorio.santeramo@asl.bari.itGravina080 3108934consultorio.gravina@asl.bari.it