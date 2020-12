La Puglia in zona gialla

In una giornata nera per la Puglia, con ben 72 decessi nel bollettino di oggi per l'emergenza Covid (picco assoluto, mai tanti morti), arriva il passaggio dalla fascia arancione a quella gialla. Dopo un mese, la Puglia lascia la zona arancione. In quella gialla, a partire dal 6 dicembre, vengono meno le limitazioni per gli spostamenti; in bar, ristoranti e altre attività si potrà servire e somministrare all'interno.Bisogna, però, precisare un aspetto importante: rispetto alle norme nazionali, per la scuola vige l'ordinanza della Regione Puglia (più restrittiva); nei Comuni vigono le ordinanze dei sindaci.I datiSull'elevato numero di decessi, l'assessore alla salute della Regione Puglia precisa: "I 72 decessi si sono verificati in un arco temporale di diversi giorni". Dei 72 casi inseriti oggi nell'archivio di sorveglianza, il decesso per l'88% è avvenuto in ospedale o altra struttura di ricovero e l'età media era di 76 anni. L'età media è stata condizionata anche dalla presenza di 4 pazienti deceduti di età compresa fra 50 e 60 anni che presentavano condizioni di comorbilità (patologie pregresse)".