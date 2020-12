Teatro scolastico, la pandemia non ferma il liceo Cagnazzi

Laboratori a distanza per un progetto Erasmus Plus

Si conclude oggi il progetto europeo dell'Erasmus Plus, denominato "Sui palchi di scuola" (Erasmus KA 229), che coinvolge scuole di 5 Paesi europei tra cui il liceo Cagnazzi di Altamura. Pathei mathos è uno degli insegnamenti di Eschilo: la conoscenza viene spesso dalla sofferenza. A causa della pandemia sono vietati gli spostamenti tra nazioni e tra città, le attività didattiche non sono più in presenza, è sempre più difficile creare e coltivare relazioni professionali e umane.Il Liceo Cagnazzi prova ad andare, "in direzione ostinata e contraria" e ha messo a punto un ricco calendario di attività e di incontri sul teatro scolastico. I partner partecipanti al progetto Erasmus triennale hanno deciso caparbiamente di tenere le fila dei laboratori teatrali attivi, sia pure in modalità virtuale, nei cinque paesi europei partner: Grecia, Spagna, Francia, Polonia e due licei italiani (il Cagnazzi di Altamura e il Pepe Calamo di Ostuni).Il progetto coinvolgerà più di 150 studenti nei prossimi anni. Il "Cagnazzi" è capofila del progetto. Con esperti di teatro (l'attore Paolo Panaro, la presidente dell'A.G.I.T.A. Loredana Perissinotto, il regista Alessandro Fiorella) condivide i lavori digitali prodotti dagli studenti durante il lockdown.Sul sito della scuola è possibile seguire le fasi del progetto. Oggi è il terzo e ultimo giorno dei laboratori teatrali a distanza.