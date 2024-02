Interruzione idrica di Acquedotto pugliese

Nuovo avviso di Acquedotto pugliese. L'azienda sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Altamura. I lavori riguardano la manutenzione straordinaria della condotta di Via Gravina.Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 23 febbraio in via Pacciarella, via del Serpillo, via Gravina, via della Roverella e SS96 nell'abitato di Altamura. La sospensione avrà la durata di 4 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 13:00