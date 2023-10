Interruzione energia elettrica, per un giorno chiuso un plesso scolastico

Con ordinanza, il sindaco Vitantonio Petronella ha disposto la chiusura per il 20 ottobre del plesso scolastico "Ottavio Serena". Il provvedimento si è reso necessario perché in questa giornata sono previsti lavori di E-Distribuzione nell'area comprendente via Gian Battista Castelli dove la scuola ha sede.L'ordinanza riguarda soltanto il plesso "Serena" della scuola secondaria di primo grado "Serena Pacelli".