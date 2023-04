Insediamento di giovani imprese agricole

La Regione Puglia (sezione attuazione dei programmi comunitari del Dipartimento Agricoltura) ha pubblicato i primi due atti di concessione relativi al bando 2022 della Sottomisura 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale, dedicato al primo insediamento dei giovani agricoltori. Il bando della sottomisura 6.1 punta a sostenere gli imprenditori agricoli tra i 18 e i 41, con l'obiettivo di consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali pugliesi e garantire un ricambio generazionale in un'ottica ragionata e fattiva di innovazione nell'esercizio dell'attività agricola.Ad oggi, degli 893 beneficiari, 179 potranno veder erogata la prima tranche del 70% del sostegno previsto nell'ambito del premio concesso: nelle prime due concessioni gli importi per singolo beneficiario oscillano tra i 50mila e i 65 mila euro, per un totale che ad oggi ammonta a 9 milioni e 405 mila euro."Abbiamo come obiettivo di completare gli elenchi di concessione entro il mese di maggio 2023 – sottolinea l'assessore regionale all'Agricoltura Donato Pentassuglia – l'idea è di procedere con cadenza settimanale con gli atti a favore dei giovani agricoltori di Puglia. Da parte della struttura del Dipartimento Agricoltura e degli uffici periferici c'è tutto l'impegno e la volontà di proseguire con la fase istruttoria, appesantita nella fase iniziale da una serie di controlli e soccorsi istruttori che non sono dipesi dall'amministrazione regionale".