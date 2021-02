Inizia la vaccinazione del personale scolastico

Inizia oggi ad Altamura la campagna vaccinale anti-Covid19 per il personale scolastico. Il vaccino sarà somministrato ai dirigenti, ai docenti e al personale Ata che ha dato l'adesione alla Asl.Le adesioni sono state raccolte dalle singole scuole e trasmesse al dipartimento di prevenzione della Asl.In questo primo giorno il "Vaccino day" riguarda il personale del V circolo "San Francesco d'Assisi". Nei giorni successivi sarà la volta degli altri circoli didattici e delle altre scuole. Il vaccino sarà somministrato dal team sanitario e infermieristico della locale sede della Asl.La scuola è un servizio essenziale e da mesi in Italia si discute di sicurezza e di contemperamento con il diritto alla salute, finora prioritario tanto da motivare provvedimenti, soprattutto ordinanze regionali, che hanno favorito la didattica a distanza rispetto a quella in presenza per esigenze di contenimento del contagio Sars Cov-2. Per questo il personale delle scuole è stato inserito in questa seconda fase nel piano vaccinale, insieme agli anziani ultraottantenni, mentre nelle prima fase la campagna vaccinale ha riguardato i medici e il personale sanitario e gli anziani delle case di riposo (residenze sanitarie protette).