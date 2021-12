Green pass: aumento dei controlli dal 6 dicembre

Nella Prefettura di Bari ieri pomeriggio si è riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Antonia Bellomo, per mettere a punto un piano mirato di controlli sul possesso dei green pass e sul rispetto delle regole anti–contagio rese ancor più stringenti dalle ulteriori misure urgenti introdotte dal Dl n.172/2021 per il contenimento dell'epidemia e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.Hanno partecipato i vertici delle forze di polizia e dell'ordine, il sindaco di Bari Antonio Decaro, anche nella veste di sindaco metropolitano, ed il presidente regionale dell'Anci Domenico Vitto. ''Le forze di Polizia, con l'ausilio delle Polizie Locali, dal prossimo 6 dicembre si impegneranno al massimo nei controlli sul green pass - fa sapere la Prefettura in una nota - nei luoghi di maggiore affluenza di persone, nelle vie dello shopping natalizio e degli eventi correlati alle festività del Natale e di Capodanno, nei punti di snodo dei mezzi di trasporto locale e nei pressi delle stazioni ferroviarie. I controlli comprenderanno gli esercizi di ristorazione quali bar, ristoranti, pub e strutture ricettive''.Il comitato provinciale auspica ''grande senso di responsabilità e dovere civico'' nel rispettare e fare rispettare le misure emergenziali sull'impiego del green pass. Oggi in Prefettura è stato convocato un tavolo con i rappresentanti delle categorie economiche degli esercenti, degli albergatori e delle associazioni degli operatori nel settore del pubblico spettacolo.