Grano duro, il prezzo sale ancora

Per tutto il mese di ottobre è proseguita l'ascesa del prezzo del grano di duro nazionale che circa un mese fa aveva raggiunto il picco di 500 euro a tonnellata. Una quotazione che nel corso delle settimane è stato superato ancora. Questa tendenza conferma la dinamica di mercato che ha già portato all'aumento del prezzo di pane e pasta. C'è meno grano sul mercato nazionale e su quello estero di quanto serva al fabbisogno produttivo.In Puglia le principali "piazze" in cui si quota il frumento duro sono Foggia e Altamura. Oggi la Camera di commercio ha emesso il listino settimanale in cui la materia prima varia tra i valori minimo e massimo di 550-555 euro a tonnellata (+5 rispetto alla settimana scorsa). Venerdì l'Amc (associazione meridionale cerealisti) di Altamura aggiornerà il proprio listino che alla data del 22 ottobre ha quotato tra i valori minimo e massimo 557-562 euro.Tutto questo si inserisce in una dinamica mondiale. Si sono ridotte le importazioni di grano duro perché nei Paesi principali produttori (Canada in primis), per effetto di periodi di siccità più prolungati e di rese minori, si è contratta la produzione. Quindi la partita si sta giocando sul grano nazionale che di per sé, in tempi normali, non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno produttivo di pane, pasta e prodotti di forno e lo è ancora meno adesso perché è stato un anno con qualità giudicata eccellente ma rese più ridotte a causa di eventi climatici avversi.Sicuramente per i cerealicoltori il prezzo è remunerativo rispetto ai costi. Anzi, dalla categoria questo è ritenuto il prezzo giusto. Ma non è tutto oro quel che luccica perché stanno aumentando i prezzi per gli agricoltori: seme; concimi; costi energetici e di carburanti. Tanto che le associazioni di categoria hanno già lanciato il loro allarme sulla possibilità che, pur in presenza di queste quotazioni per il grano duro, la semina 2022 possa rivelarsi insostenibile.(Contenuti di Altamuralife - riproduzione riservata)