Giornata Geodiversità anche al Parco dell’Alta Murgia

Si è celebrata ieri la prima giornata mondiale dedicata alla Geodiversità indetta dall'Unesco. Anche il Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha voluto partecipare all'iniziativa, anche in vista dell'imminente visita degli ispettori dell'Unesco nei comuni del Parco, sulla quale c'è il massimo riserbo. I delegati Unesco dovranno decidere se inserire o meno l'area protetta murgiana nell'elenco dei GeoParchi patrimonio dell'umanità. Una tappa fondamentale per il Parco, che ha dunque aderito con entusiasmo all'iniziativa dedicata alla Geodiversità nata "per tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio geologico del nostro Pianeta, che comprende rocce, minerali, fossili e tutti quei processi che modellano la Terra"."Per celebrare la giornata abbiamo scelto la Grotta di Lamalunga- spiegano dall'ente Parco- un ambiente geologico unico nel suo genere, dove da circa 150.000 anni è custodito un Neanderthal. Il sito consente di osservare l'evoluzione dell'uomo e diverse tematiche legate alla geologia, tra cui la paleontologia, il carsismo, le rocce sedimentarie e la mineralogia".Insomma, un bel biglietto da visita per l'area che ambisce ad entrare nel patrimonio Unesco e che va ad unirsi ad un altro episodio lusinghiero per il parco e per l'Alta Murgia, che è protagonista su National Geographic con un lungo articolo che racconta i luoghi del Parco e i suoi geositi.