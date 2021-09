Gelate di aprile, niente ristori per Altamura

Il Ministero delle politiche agricole ha riconosciuto lo stato di calamità per le eccezionali avversità atmosferiche per le gelate dall'8 al 10 aprile 2021 che hanno danneggiato i raccolti in vaste aree della Puglia. Il Ministero ha preso atto dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi, così come richiesto dalla Regione Puglia, per l'attivazione del fondo di solidarietà nazionale con il quale i produttori danneggiati vengono indennizzati.Anche sulla Murgia le gelate hanno provocato danni, soprattutto al grano precoce ed alle leguminose. Altamura, però, non rientra nell'area delimitata dalla Regione perché l'ispettorato provinciale non ha riscontrato un danno superiore al 30%.In provincia di Bari lo stato di calamità per le gelate è stato riconosciuto ai Comuni di Castellana Grotte, Gioia del Colle, Grumo Appula, Toritto.